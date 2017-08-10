Трюдо сообщил о возвращении на родину освобожденного в КНДР канадского пастора

ТАСС, 10 августа. Канадский пастор Лим Хён Су, отбывавший пожизненное заключение в КНДР и освобожденный в среду по состоянию здоровья, возвращается в Канаду. Об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо, размещенном в четверг на его официальном сайте.

"Сегодня я с радостью и облегчением подтверждаю, что пастор Лим был освобожден из тюрьмы в КНДР, и что вскоре он воссоединится со своей семьей и друзьями в Канаде", - сообщил глава правительства, отметив, что по возвращении на родину бывшему заключенному окажут необходимую медицинскую помощь.

В 2015 году канадский протестантский пастор корейского происхождения Лим Хён Су был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии за подрывную деятельность. Миссионеру, представлявшему пресвитерианскую церковь в Торонто, было предъявлено обвинение "в оскорблении достоинства высшего руководства КНДР, призывах к свержению социального строя в стране на религиозных собраниях в зарубежных странах". Кроме того, судя по обвинительному акту, он оказывал содействие перебежчикам из КНДР, а также добивался создания подпольных религиозных ячеек на территории страны. Лим Хён Су полностью признал свою вину и попросил суд о снисхождении.

Он несколько раз совершал поездки в КНДР для оказания гуманитарной помощи. Он был арестован в январе прошлого года. В суде он признал, что благотворительная деятельность служила маскировкой для того, чтобы "завоевать доверие местных жителей". Власти КНДР неоднократно задерживали иностранцев за религиозную пропаганду, запрещенную на территории страны.

Делегация МИД Канады, находившаяся в КНДР с визитом 13-15 декабря прошлого года, обсудила двусторонние отношения со своими северокорейскими коллегами, в том числе вопрос о находившемся в заключении пасторе. Тогда канадским дипломатам "предоставили возможность встретиться с заключенным". В июле этого года Пхеньян также разрешил представителю посольства Швеции, представляющего интересы Канады в этой стране, встретиться с Лим Хён Су. Заключенный пожаловался на неудовлетворительное состояние здоровья и обратился к шведскому дипломату с просьбой довести эту информацию до сведения канадского правительства.

В январе 2016 года американский студент Отто Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил студента к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. 13 июня этого года Вомбиер был освобожден "из гуманных соображений" и передан США в тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей, вскоре он скончался.