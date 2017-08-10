Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трюдо сообщил о возвращении на родину освобожденного в КНДР канадского пастора

Международная панорама
10 августа, 16:12 UTC+3 ТАСС

В Канаде бывшему заключенному окажут необходимую медицинскую помощь, сказал Джастин Трюдо

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 августа. Канадский пастор Лим Хён Су, отбывавший пожизненное заключение в КНДР и освобожденный в среду по состоянию здоровья, возвращается в Канаду. Об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо, размещенном в четверг на его официальном сайте.

"Сегодня я с радостью и облегчением подтверждаю, что пастор Лим был освобожден из тюрьмы в КНДР, и что вскоре он воссоединится со своей семьей и друзьями в Канаде", - сообщил глава правительства, отметив, что по возвращении на родину бывшему заключенному окажут необходимую медицинскую помощь.

Смотрите также

Reuters: власти КНДР освободили отбывавшего пожизненное заключение канадского пастора

Канадский пастор приговорен в КНДР к пожизненному заключению за подрывную деятельность

В КНДР задержан гражданин США

СМИ: КНДР раскрыла информацию о задержании гражданина США, подозреваемого в шпионаже

В 2015 году канадский протестантский пастор корейского происхождения Лим Хён Су был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии за подрывную деятельность. Миссионеру, представлявшему пресвитерианскую церковь в Торонто, было предъявлено обвинение "в оскорблении достоинства высшего руководства КНДР, призывах к свержению социального строя в стране на религиозных собраниях в зарубежных странах". Кроме того, судя по обвинительному акту, он оказывал содействие перебежчикам из КНДР, а также добивался создания подпольных религиозных ячеек на территории страны. Лим Хён Су полностью признал свою вину и попросил суд о снисхождении.

Он несколько раз совершал поездки в КНДР для оказания гуманитарной помощи. Он был арестован в январе прошлого года. В суде он признал, что благотворительная деятельность служила маскировкой для того, чтобы "завоевать доверие местных жителей". Власти КНДР неоднократно задерживали иностранцев за религиозную пропаганду, запрещенную на территории страны.

Делегация МИД Канады, находившаяся в КНДР с визитом 13-15 декабря прошлого года, обсудила двусторонние отношения со своими северокорейскими коллегами, в том числе вопрос о находившемся в заключении пасторе. Тогда канадским дипломатам "предоставили возможность встретиться с заключенным". В июле этого года Пхеньян также разрешил представителю посольства Швеции, представляющего интересы Канады в этой стране, встретиться с Лим Хён Су. Заключенный пожаловался на неудовлетворительное состояние здоровья и обратился к шведскому дипломату с просьбой довести эту информацию до сведения канадского правительства.

В январе 2016 года американский студент Отто Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил студента к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. 13 июня этого года Вомбиер был освобожден "из гуманных соображений" и передан США в тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей, вскоре он скончался.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трюдо, Джастин
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
3
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
4
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
5
Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"
6
Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака
7
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама