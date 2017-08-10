Bloomberg: спецпрокурор Мюллер направил запросы в крупные банки по делу Манафорта

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Помощники спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием в связи с утверждениями о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США в 2016 году, направили запросы в крупные банки с требованием предоставить информацию об операциях, в которых участвовал Пол Манафорт - бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с ходом расследования.

Запрошена также информация о компаниях, с которыми были связаны Манафорт и его давний деловой партнер Рик Гейтс. Банки, куда направлены запросы, не названы. Как отметило агентство, сбор такой информации рассматривается как способ давления на Манафорта с целью добиться от него сотрудничества со следствием.

26 июля агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) всего через сутки после того, как он добровольно встретился с сотрудниками аппарата спецкомитета Сената Конгресса США по разведке, который также проводит свое расследование "российского вмешательства". Им он сам передал документы, которые могли иметь отношение к этому делу.

Манафорт ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после того, как его обвинили в том, что он якобы неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича, советником которого ранее являлся.

Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над проводимым ФБР расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США. Приказ о назначении Мюллера наделил его в том числе правом выдвигать обвинения в адрес фигурантов данного разбирательства.