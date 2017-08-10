ОБСЕ напомнила КНДР и США о необходимости деэскалации дипломатическим путем

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ВЕНА, 10 августа. /ТАСС/. Обострение ситуации на Корейском полуострове необходимо решать дипломатическим путем и при соблюдении резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в четверг глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.
"Я обеспокоен развитием ситуации вокруг КНДР. Необходимо соблюдение резолюций ООН и достижение деэскалации дипломатическим путем", - написал Курц на своей странице в Twitter.
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило в четверг, что командование Корейской народной армии в середине августа завершит работу над планом превентивного удара по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане. Он предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12". Отмечается, что они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тыс. км, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.