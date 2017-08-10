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Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета и норм международного права

Международная панорама
10 августа, 20:05 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, августа. /ТАСС

Пекин пообещал сделать американцам дипломатическое представление

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

© EPA/HOW HWEE YOUNG

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китай намерен сделать представление США в связи с проходом эсминца американских ВМС через акваторию в районе рифа Мэйцзи (его другое название - Мисчиф) в Южно-Китайском море. Как говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, корабль не получил разрешение правительства Китая.

"Американский ракетный эсминец John McCain, не получив разрешение правительства КНР, самовольно вошел в акваторию возле рифа Мэйцзи архипелага Наньша (острова Спратли) для проведения так называемой операции [по обеспечению] свободы судоходства", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

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"Соответствующие действия США нарушают законодательство Китая и международное право, наносят серьезный ущерб суверенитету и безопасности КНР, а также создают значительную угрозу безопасности личного состава, находящегося на первой линии. Китай выражает в связи с этим острое недовольство и сделает США строгое представление", - указывается в документе.

По данным СМИ, в четверг американский эсминец John McCain прошел на расстоянии 12 морских миль (около 22 км) от рифа Мисчиф архипелага Наньша (Спратли), на который претендует Китай и несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами АТР по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

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