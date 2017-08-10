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Суд Киева арестовал на два месяца фигуранта дела о хищении средств проекта "Стена"

Международная панорама
10 августа, 20:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, августа. /ТАСС

Александр Кашуба не признает и намерен подавать апелляцию

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КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток директора компании "Агентство защиты информации" Александра Кашубу, проходящего по делу о хищении средств при реализации проекта "Стена" на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В ноябре 2014 года правительство Арсения Яценюка решило соорудить на украинско-российской границе фортификационные сооружения, а также вырыть ров. Проект назвали "Стена", или "Европейский вал".

Обвиняемому предложена альтернативная мера пресечения - внесение залога в размере 3,6 млн гривен ($139 тыс.). Однако Кашуба вину не признает и намерен подавать апелляцию.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что семь человек - представители Госпогранслужбы и руководители предприятий-подрядчиков - подозреваются в хищении 16688 млн гривен ($642 тыс.) государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена".

По словам главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, в текущем году на проект "Стена" планируется израсходовать около 500 млн гривен (менее $20 млн). За 2015 и 2016 годы на эти цели было направлено 600 млн гривен (более $23 млн), что составляет около 15% от запланированной суммы.

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