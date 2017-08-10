Венесуэльский суд ввел полный запрет на общение со СМИ для лидера оппозиции

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ТАСС, 10 августа. Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес, находящийся под домашним арестом, не сможет больше общаться со СМИ. Об этом сообщил в четверг его адвокат Хуан Карлос Гутьеррес.
В сентябре 2015 года Лопес был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы и отправлен в тюрьму "Рамо-Верде". В июле текущего года его перевели под домашний арест, однако затем вновь на несколько дней поместили в тюремную камеру.
"Леопольдо Лопес с юридической точки зрения не может передавать информацию, - цитирует Гутьерреса газета El Nacional. - Суд запретил ему высказываться как обычными, так и другими способами". По словам адвоката, Лопес "остается заключенным в своем доме, как если бы он по-прежнему был в военной тюрьме "Рамо-Верде".
Лидер партии "Народная воля" руководил массовыми антиправительственными акциями в начале 2014 года, в ходе которых погибли не менее 43 человек.
С апреля текущего года в Венесуэле идут акции протеста против действий исполнительной власти. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.