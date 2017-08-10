Венесуэльский суд ввел полный запрет на общение со СМИ для лидера оппозиции

ТАСС, 10 августа. Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес, находящийся под домашним арестом, не сможет больше общаться со СМИ. Об этом сообщил в четверг его адвокат Хуан Карлос Гутьеррес.

В сентябре 2015 года Лопес был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы и отправлен в тюрьму "Рамо-Верде". В июле текущего года его перевели под домашний арест, однако затем вновь на несколько дней поместили в тюремную камеру.

"Леопольдо Лопес с юридической точки зрения не может передавать информацию, - цитирует Гутьерреса газета El Nacional. - Суд запретил ему высказываться как обычными, так и другими способами". По словам адвоката, Лопес "остается заключенным в своем доме, как если бы он по-прежнему был в военной тюрьме "Рамо-Верде".

Лидер партии "Народная воля" руководил массовыми антиправительственными акциями в начале 2014 года, в ходе которых погибли не менее 43 человек.

С апреля текущего года в Венесуэле идут акции протеста против действий исполнительной власти. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.