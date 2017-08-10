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Трамп заявил, что его слова об ответе КНДР "огнем и яростью" были недостаточно жесткими

Международная панорама
10 августа, 21:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, августа. /ТАСС

Президент США также посоветовал северокорейским властям "взяться за ум"

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© EPA/Zach Gibson / POOL

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что его заявление о том, что новые угрозы Пхеньяна в адрес Вашингтона будут встречены "невиданными огнем и яростью", было недостаточно жестким. Об этом американский лидер заявил в четверг журналистам.

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Заместитель помощника Трампа заявил, что США готовы к любым мерам для защиты от угроз КНДР

"Возможно, оно [заявление] было недостаточно жестким", - сказал он. На вопрос, что может быть жестче "огня и ярости", он дважды повторил: "Вы увидите".

"Народ нашей страны в безопасности, наши союзники в безопасности. А вот Северной Корее лучше бы взяться за ум, в противном случае их ждут такие неприятности, с какими мало какие страны в мире сталкивались", - заверил глава государства.

Вместе с тем Трамп заявил, что США "всегда рассматривают проведение переговоров". "Хотя они ведут [с США] переговоры уже 25 лет. [Предыдущий президент США Барак] Обама даже не хотел об этом говорить, но я говорю. Ведь кто-то должен это делать", - сказал хозяин Белого дома.

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Во вторник Дональд Трамп заявил журналистам, что КНДР не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52 (Б-52).

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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