Трамп заявил, что очень уважает Китай и Россию за помощь во введении новых санкций СБ ООН

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ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень уважает Россию и Китай за то, что они выступили единым фронтом вместе с другими государствами в деле утверждения новых санкций против КНДР в Совете Безопасности ООН. Об этом американский лидер заявил в четверг журналистам.
"Я глубоко уважаю то, что сделали Китай и Россия: у нас было 15 голосов. Я глубоко уважаю Китай и Россию за то, что они сделали по санкциям", - сказал он. "Я убежден, что это [новые санкции] сработает", - добавил глава государства.
СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.