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Пресс-секретарь Белого дома заявила о желании смягчить атмосферу на брифингах

Международная панорама
10 августа, 22:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, августа. /ТАСС

Сара Сандерс отметила, что в спокойной обстановке будет больше возможностей для конструктивного общения с журналистами

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НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс озабочена враждебным отношением прессы к президенту США Дональду Трампа и стремится исправить ситуацию. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью газете The New York Times.

"Я давно знакома с работой журналистов, - отметила она, - но никогда не видела такого уровня враждебности прессы по отношению к президенту".

По ее словам, она стремится "несколько снизить накал" в ходе регулярных брифингов в Белом доме. "Конечно же, я думаю, что было бы гораздо лучше, если бы обстановка была чуть более спокойной, чтобы шел диалог", - добавила она, добавив, что "на данный момент" намерена сохранить практику, при которой телекомпании имеют возможность вести прямые репортажи с брифингов в Белом доме. "Посмотрим, как пойдет дело", - добавила она.

Сара Сандерс была назначена пресс-секретарем Белого дома 21 июля. Она сменила на этом посту Шона Спайсера, ушедшего после перестановок среди сотрудников аппарата Белого дома, занимающихся коммуникациями.

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Персоны
Спайсер, Шон Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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