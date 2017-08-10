Трамп отказался комментировать возможный превентивный удар по КНДР

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ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность нанесения американскими ВС превентивного удара по КНДР после прозвучавших угроз со стороны Пхеньяна. Американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов в четверг в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он проводит рабочий отпуск.
"Мы о таких вещах не говорим. Никогда не делаем этого", - заявил он.
Во вторник Трамп заявил журналистам, что КНДР не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52 (Б-52).
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.