В Госдепе заявили, что США по-прежнему настроены на поиск сфер сотрудничества с РФ

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не отказывается от намерения искать сферы сотрудничества с Россией, несмотря на сохраняющуюся напряженность в двусторонних отношениях. Это подтвердила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

С комментариями на эту тему она выступила после того, как ее спросили о зоне деэскалации, созданной в июле Россией, США и Иорданией в юго-западной части Сирии.

"То, о чем вы говорили, - это договоренность о прекращении огня, которое держится уже около месяца <...> в юго-западной Сирии. Оно было обеспечено в результате переговоров между США, Россией и другими <...>. И смысл этого заключался в том, чтобы найти сферу сотрудничества, в которой США и Россия...", - заявила Науэрт, не закончив фразу.

"Наши отношения с Россией находятся на низком уровне, мы все это знаем, в этом нет ничего неожиданного", - продолжала американский дипломат. "Однако мы хотим найти области сотрудничества, в которых сможем работать вместе. И это - одна из [таких] областей", - подчеркнула Науэрт.