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СМИ: Кувейт предложил провести саммит глав государств, вовлеченных в кризис вокруг Катара

Международная панорама
10 августа, 23:38 UTC+3 КАИР КАИР 10, августа. /ТАСС

По неподтвержденной информации, к участию в саммите приглашены главы Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Омана

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КАИР, 10 августа. /ТАСС/. Кувейт предлагает провести встречу на высшем уровне глав государств, вовлеченных в кризис вокруг Катара, включая и катарского эмира. Об этом в четверг сообщила в своей электронной версии газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на дипломатические источники в странах Персидского залива.

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По их информации, с такой идеей выступил эмир Кувейта, направив своих представителей в несколько арабских государств - Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман. Это предложение, отмечают источники, содержалось в письме, переданном лидерам этих стран министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом в ходе своего арабского турне.

О значимости недавней поездки по региону и самого послания кувейтского эмира говорит тот факт, что в делегацию вместе с главой МИД Кувейта впервые вошел и госминистр по делам кабинета и министр информации эмирата. Указывается также, что гарантии саммиту глав указанных государств готов обеспечить лично эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

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Инициативу кувейтского лидера источники связывают и с предстоящим визитом эмира Кувейта в США, который намечен на начало сентября.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. С самого начала этого кризиса в Персидском заливе Кувейт стремится играть роль посредника между сторонами.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Оман Катар Кувейт Египет Бахрейн Саудовская Аравия
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