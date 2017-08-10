СМИ: Кувейт предложил провести саммит глав государств, вовлеченных в кризис вокруг Катара

Серьезно усилившиеся английские клубы начинают чемпионат страны по футболуСпорт 11 августа, 0:30
Турок Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 200 метровСпорт 11 августа, 0:06
Американец Тейлор стал трехкратным чемпионом мира по легкой атлетике в тройном прыжкеСпорт 11 августа, 0:00
Американка Картер стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерамиСпорт 10 августа, 23:48
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из РоссииМеждународная панорама 10 августа, 23:38
Ласицкене сказала, что переезд в другой отель никак не повлиял на ее настрой на ЧМСпорт 10 августа, 23:35
Приход нового инвестора повысит устойчивость Генбанка и сделает кредиты в Крыму доступнееЭкономика и бизнес 10 августа, 23:29
Бразильский футболист "Краснодара" Налдо перешел в "Эспаньол"Спорт 10 августа, 23:24
Ласицкене: конкуренция в финале ЧМ в женских прыжках в высоту будет очень высокаяСпорт 10 августа, 23:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 10 августа. /ТАСС/. Кувейт предлагает провести встречу на высшем уровне глав государств, вовлеченных в кризис вокруг Катара, включая и катарского эмира. Об этом в четверг сообщила в своей электронной версии газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на дипломатические источники в странах Персидского залива.
По их информации, с такой идеей выступил эмир Кувейта, направив своих представителей в несколько арабских государств - Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман. Это предложение, отмечают источники, содержалось в письме, переданном лидерам этих стран министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом в ходе своего арабского турне.
О значимости недавней поездки по региону и самого послания кувейтского эмира говорит тот факт, что в делегацию вместе с главой МИД Кувейта впервые вошел и госминистр по делам кабинета и министр информации эмирата. Указывается также, что гарантии саммиту глав указанных государств готов обеспечить лично эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
Инициативу кувейтского лидера источники связывают и с предстоящим визитом эмира Кувейта в США, который намечен на начало сентября.
5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. С самого начала этого кризиса в Персидском заливе Кувейт стремится играть роль посредника между сторонами.