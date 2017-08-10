Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что благодарен президенту России Владимиру Путину за решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в РФ.

"Я хочу поблагодарить его [Путина], потому что мы пытаемся сократить наш зарплатный фонд. И что касается меня, то я очень благодарен, что он отпустил большое число людей, потому что теперь мы будем выплачивать меньше. Для их возвращения [в РФ] нет реальных оснований", - сказал Трамп журналистам.

По словам президента США, он рад тому факту, что расходы удается снизить. "Мы сэкономим много денег", - резюмировал он.

МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США.

Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

В ходе состоявшегося 28 июля телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона".

Такие действия включали санкции в отношении России, "клеветнические обвинения в ее адрес", массовую высылку дипломатов и экспроприацию ее дипломатической собственности, пояснил МИД.

По его словам, принятые Москвой меры - "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии".