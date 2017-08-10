Еще два фигуранта по делу о хищении средств проекта "Стена" арестованы в Киеве

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток начальника управления капитального строительства Госпогранслужбы Украины Александра Атаманюка и старшего офицера производственного отделения ведомства Вячеслава Майдановича, проходящих по делу о хищении средств при реализации проекта "Стена" на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал "112. Украина".

Обвиняемым предложена альтернативная мера пресечения - внесение залога в размере 3,2 млн гривен ($124 тыс.) и 505 тыс. гривен ($19 тыс.) соответственно.

В четверг суд также избрал аналогичную меру пресечения еще одному фигуранту дела - директору компании "Агентство защиты информации" Александру Кашубе. Предусмотренный судом залог составляет 3,6 млн гривен ($139 тыc).

По словам главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, в текущем году на проект "Стена" планируется израсходовать около 500 млн гривен (менее $20 млн). За 2015 и 2016 годы на эти цели было направлено 600 млн гривен (более $23 млн), что составляет около 15% от запланированной суммы.

В ноябре 2014 года правительство Арсения Яценюка решило соорудить на украинско-российской границе фортификационные сооружения, а также вырыть ров. Проект получил название "Стена" или "Европейский вал".