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Трамп обвинил демократов в США в сговоре с Украиной

Международная панорама
11 августа, 0:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, августа. /ТАСС

Американский лидер считает, что Киев оказывал поддержку Хиллари Клинтон

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ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг вновь обвинил членов Демократической партии США в сговоре с Украиной, указав также, что они отказываются передавать ФБР якобы взломанный сервер национального комитета партии.

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"К тому же, демократы вступили в сговор с Украиной. Так что это они были в сговоре", - сказал Трамп в присутствии журналистов. При этом он указал, что демократы отказались передавать ФБР сервер национального комитета Демократической партии, который, по их утверждению, был взломан так называемыми российскими хакерами.

Трамп отметил, что Белый дом сотрудничает с назначенным по делу "о российском вмешательстве" в выборы специальным прокурором Робертом Мюллером, но он "расследует то, чего никогда не происходило".

Еще в конце июля Трамп заявил, что генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу следует расследовать действия властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку демократу Хиллари Клинтон.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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