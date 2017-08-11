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Трамп хотел бы избавить мир от ядерного оружия

Международная панорама
11 августа, 1:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, августа. /ТАСС

Глава Белого дома подчеркнул, что ядерная угроза гораздо страшнее для мира, чем глобальное потепление

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он хотел бы "денуклеаризировать" весь мир, но, пока этого не произойдет, Соединенные Штаты продолжат оставаться сильнейшей ядерной державой.

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"Я хотел был денуклеаризировать мир. Я знаю, что [бывший] президент [США Барак] Обама говорил, что глобальное потепление - это самая большая угроза. Я абсолютно не согласен", - сказал он.

"Я бы хотел, чтобы Россия, Соединенные Штаты и Китай, и Пакистан, и многие другие страны, обладающие ядерным оружием, избавились от него. Но до того момента, пока они это не сделают, мы будем самой могущественной ядерной державой", - добавил глава Белого дома.

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