Трамп хотел бы избавить мир от ядерного оружия

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ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он хотел бы "денуклеаризировать" весь мир, но, пока этого не произойдет, Соединенные Штаты продолжат оставаться сильнейшей ядерной державой.
"Я хотел был денуклеаризировать мир. Я знаю, что [бывший] президент [США Барак] Обама говорил, что глобальное потепление - это самая большая угроза. Я абсолютно не согласен", - сказал он.
"Я бы хотел, чтобы Россия, Соединенные Штаты и Китай, и Пакистан, и многие другие страны, обладающие ядерным оружием, избавились от него. Но до того момента, пока они это не сделают, мы будем самой могущественной ядерной державой", - добавил глава Белого дома.