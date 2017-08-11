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Трамп пообещал КНДР "невиданные до этого" ответные шаги в случае атаки на Гуам

Международная панорама
11 августа, 1:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, августа. /ТАСС

При этом президент США отметил, что Вашингтон пристально наблюдает за Пхеньяном и готовится к различным вариантам развития событий

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Chris Kleponis/POOL

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг вновь заявил, что Вашингтон ответит на действия КНДР, направленные против острова Гуам.

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По словам руководителя американской администрации, лидер КНДР Ким Чен Ын отнесся к США "с огромным неуважением". "Он говорил ужасные вещи. И при мне это ему с рук не сойдет. <...> Игра теперь идет абсолютно иначе", - сказал Трамп.

"Он больше не станет говорить такие вещи, и уж точно он не будет так поступать. <...> Давайте посмотрим, что он сделает с Гуамом. Если он что-то сделает с Гуамом, то в Северной Корее случится то, чего никто до этого не видел", - заверил президент США, охарактеризовав свои высказывания как "заявление", а не как "вызов".

"Он [Ким Чен Ын] не будет угрожать Гуаму, он не будет угрожать Соединенным Штатам, не будет угрожать Японии и не будет угрожать Южной Корее. Это не вызов, как вы сказали. Это констатация факта", - добавил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что он пристально наблюдает за событиями в Азии. "Мы тратим много времени, наблюдая, в частности, за Северной Кореей, и мы готовимся к различным вариантам развития событий", - отметил он. Трамп также добавил, что полностью доверяет информации о КНДР, получаемой от американских разведывательных служб.

Во вторник Трамп заявил журналистам, что КНДР не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

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