Госдепартамент: в правительстве США нет разногласий по КНДР

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Разногласий по КНДР среди руководителей нынешней администрации США нет. С таким заявлением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя публичные противоречия, касающиеся политики в отношении Пхеньяна, между должностными лицами американского правительства.

По утверждению представителя внешнеполитического ведомства, ключевые фигуры администрации Трампа проводят один и тот же курс в отношении КНДР. "Наша политика по всей администрации одна и та же. Политика заключается в том, что мы хотим денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала Науэрт.

У нее поинтересовались, играет ли госсекретарь США Рекс Тиллерсон на публике применительно к Северной Корее роль "хорошего полицейского", в то время как президент Дональд Трамп и шеф Пентагона Джеймс Мэттис выступают как "плохие полицейские". Вопрос объяснили тем, что заместитель помощника президента США Себастьян Горка в четверг в эфире радио Би-би-си фактически позволил себе публично одернуть Тиллерсона за недавние высказывания, которые, по существу, были призваны смягчить впечатление от угроз в адрес КНДР со стороны Трампа. Горка назвал "попросту абсурдной" идею, заключающуюся в том, что шеф американской дипломатии может "обсуждать военные дела". "Говорить о военных вариантах действий - это дело министра Мэттиса, министра обороны", - добавил представитель Белого дома.

Американская пресса дала два толкования произошедшему. С одной стороны, случившееся было воспринято как возможное новое свидетельство распрей в американской администрации, а с другой, - как вероятная попытка припугнуть Пхеньян, создав у него впечатление отсутствия единства в Вашингтоне и готовности ко всему, включая применение военной силы в связи с ядерными и ракетными разработками в КНДР.

Науэрт заверила, что между Тиллерсоном и Мэттисом налажены "хорошие, близкие отношения сотрудничества". "Госсекретарь Тиллерсон не говорит о военном потенциале США", - заверила дипломат.

Кроме того, ее спросили, как США относятся к решению одного из своих союзников на Ближнем Востоке - Кувейта - отказаться от выполнения требований американцев свернуть программу приема рабочей силы из КНДР. "Это, разумеется, вызывало бы у нас обеспокоенность", - ответила Науэрт.