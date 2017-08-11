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Американский репортер, без согласия записавший беседу со Скарамуччи, не нарушал закон

Международная панорама
11 августа, 2:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

Как пояснили в журнале The New Yorker, законы федерального округа Колумбия разрешают запись телефонного разговора, если на это согласен один из его участников

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Энтони Скарамуччи

Энтони Скарамуччи

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Уволенный с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что его полный нецензурных выражений телефонный разговор с репортером журнала The New Yorker был записан без его разрешения. Однако издание встало на защиту своего журналиста, отметив, что тот, согласно законам, не был обязан заручаться согласием Скарамуччи.

Как сообщило в четверг Associated Press, представитель журнала прокомментировал агентству выпад Скарамуччи в адрес репортера Райана Лиццы. Экс-директор по коммуникациям ранее написал в своем Twitter, что журналист записал их телефонный разговор, явившийся одной из причин увольнения Скарамуччи, без согласия последнего. Таким образом он дал понять, что речь может идти о возможном нарушении закона.

Однако в журнале пояснили, что обвинения в адрес репортера беспочвенны. Дело в том, что Лицца и Скарамуччи во время проведения беседы находились в Вашингтоне. Законы федерального округа Колумбия, на территории которого располагается столица, разрешают запись телефонного разговора в случае, если на это согласен по крайней мере один из его участников. В данном случае речь шла о Лицце, и он не был обязан уведомлять своего собеседника.

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Соответствующее законодательство разнится от штата к штату. В некоторых штатах для легальной записи беседы необходимо заручиться согласием обоих участников разговора.

Телефонная беседа Лиццы и Скарамуччи произошла спустя несколько дней после назначения последнего в июле на пост директора по коммуникациям Белого дома. В ходе состоявшегося разговора он позволил себе ряд крайне жестких и непечатных высказываний в адрес своих тогдашних коллег по Белому дому, обвинив их в утечках информации. Вскоре после этого было объявлено об уходе Скарамуччи с должности, которую он занимал всего 10 дней.

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