Мадуро готов подчиняться решениям Конституционной ассамблеи Венесуэлы

ТАСС, 11 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал полномочия Конституционной ассамблеи (КА) "вершить судьбы" страны. Об этом глава государства заявил в четверг, выступая перед членами однопалатного органа в здании парламента в Каракасе.

"Как глава государства я подчиняюсь учредительным полномочиям этой КА", - цитирует Мадуро Венесуэльское агентство новостей. Президент заверил, что решения этого органа будут уважаться, и назвал 10 августа историческим днем. "Это особенный день для тех из нас, кто мечтал о мирной и демократической стране", - добавил он.

Мадуро также заявил, что уверен в скором возобновлении переговоров с оппозицией. "С оппозицией мы снова сядем за стол переговоров, понимания, соглашений ради Венесуэлы", - сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он подчеркнул, что в стране "должен идти диалог".

КА, созванная по решению Мадуро без проведения предварительного референдума, была выбрана 30 июля и начала работу на прошлой неделе. Оппозиция, контролирующая парламент страны, бойкотировала голосование и отказалась признавать его результаты. Однопалатный учредительный орган работает в том же здании, где и Национальная ассамблея, находящаяся под контролем политических противников главы государства.

Проведение выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы 30 июля "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро, а позднее и против нескольких членов КА.

C начала апреля в Венесуэле идут организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.