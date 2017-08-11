Адвокат Трампа обвинил спецпрокурора в желании запугать Манафорта

ТАСС, 11 августа. Обыск в доме Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа - с целью изъять документы, касающиеся дела о так называемом российском вмешательстве в выборы 2016 года, был проведен с грубым нарушением процессуальных норм спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом заявил в четверг газете The Wall Street Journal Джон Доуд, один из адвокатов президента США Дональда Трампа.

"Этот исключительно агрессивный инструмент [обыск] был использован ввиду своего шокового эффекта с целью запугать Манафорта и поставить его на колени", - цитирует издание письмо по электронной почте, полученное от юриста, который защищает интересы главы государства в рамках разбирательства, проводимого Мюллером.

Доуд заметил, что Манафорт полностью сотрудничает со спецкомитетом одной из палат Конгресса, который проводит такое же разбирательство, как и спецпрокурор. Сотрудники ФБР при обыске "конфисковали конфиденциальные материалы, подготовленные консультантами Манафорта с тем, чтобы помочь ему сотрудничать с этим комитетом", продолжал адвокат. По его словам, Мюллеру ничего не мешало соблюсти процессуальные нормы и получить эти материалы с санкции сформированного им жюри присяжных. "Неспособность спецпрокурора изыскать менее навязчивые методы представляет собой роковую ошибку в применении системы выдачи [судебных] ордеров", - резюмировал Доуд.

Агенты ФБР пришли в дом Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) 26 июля, через день после того, как он добровольно встретился с сотрудниками аппарата спецкомитета Сената Конгресса США по разведке, который также проводит свое расследование "российского вмешательства". Им он сам передал документы, которые могли иметь отношение к этому делу. Агенты ФБР, работающие под началом спецпрокурора Мюллера, в свою очередь действовали на основании выданного судом ордера. Им удалось убедить федерального судью в том, что Манафорту нельзя доверять и что он мог не передать уже созванному жюри присяжных всех требуемых документов.

Манафорт ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после того, как его обвинили в том, что он якобы неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича, советником которого ранее являлся.

Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над проводимым ФБР расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США. Приказ о назначении Мюллера наделил его в том числе правом выдвигать обвинения в адрес фигурантов данного разбирательства.