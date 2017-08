Трамп прокомментировал обыск у экс-главы своего предвыборного штаба

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что был крайне удивлен, узнав об обыске в доме бывшего руководителя своей предвыборной кампании Пола Манафорта. Он также назвал экс-главу своего штаба "очень порядочным человеком".

О том, что 26 июля в доме Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) агенты Федерального бюро расследований (ФБР) проводили обыск, в среду сообщила газета The Washington Post. "Я знаю г-на Манафорта, я давно с ним не говорил, но знаю его. Знаете, они [ФБР] редко так поступают, так что я был удивлен, увидев это. Я был очень, очень удивлен", - сказал Трамп.

Он также заметил, что журналистам скорее стоит поинтересоваться у генпрокурора США Джеффа Сешнса или у руководства ФБР, насколько проведение обыска рано утром было правомочным. "Я всегда считал Пола Манафорта очень порядочным человеком. Как и многие люди, он много от кого получает плату за консультации, кто знает", - добавил Трамп.

"Я не знаю, но думаю, это было весьма жестко - будить его. Может, его семья была там. Думаю, это было весьма жестким ходом", - резюмировал президент.

Цели обыска

Агенты ФБР, работающие под началом спецпрокурора Роберта Мюллера, действовали на основании выписанного судом ордера. Им удалось убедить федерального судью в том, что Манафорту нельзя доверять и что он мог не передать уже созванному жюри присяжных всех требуемых документов. The Washington Post утверждает, что после обыска из дома Манафорта вынесли "различные записи". Как со своей стороны уточняет The New York Times, следователи искали налоговую документацию и данные об операциях с иностранными банками.

Манафорт ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после того, как его обвинили в том, что он якобы неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича, советником которого ранее являлся.

В феврале The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании и в период взлома серверов Демократической партии США. По словам собеседников газеты, общение якобы происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим "сотрудников разведки и членов правительства". Среди конкретных лиц в публикации были названы в том числе Манафорт, бывший советник Трампа Картер Пейдж и политконсультант Роджер Стоун. Все они назвали обвинения в связях с РФ абсурдными.