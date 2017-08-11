Минобороны Японии примет необходимые меры в связи с ситуацией вокруг КНДР

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Министерство обороны и Силы самообороны Японии примут все необходимые меры в связи с очередным обострением ситуации вокруг КНДР, которая в начале недели объявила о проработке плана запуска ракет в направлении Гуама, где расположены американские военные базы. Об этом заявил в четверг вечером министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Министерство обороны и Силы самообороны, учитывая различные факторы, примет необходимые меры", - привел телеканал NHK ответ министра на вопрос журналистов о том, планируется ли размещение комплексов ПВО Patriot PAC-3 на территории префектур Коти, Симанэ и Фукусима. Ранее агентство ЦТАК сообщило о проработке плана запуска четырех ракет в направлении Гуама, которые пролетят через воздушное пространство Японии в этих районах.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с сообщением ЦТАК от 9 августа, в котором говорилось, что Корейская народная армия разрабатывает план, нацеленный на то, чтобы продемонстрировать возможность нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52. Президент США Дональд Трамп после этого заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал".

Вместе с тем в четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению КНДР, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.