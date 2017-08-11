Трамп разочарован в лидере республиканцев в Сенате США

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг сначала в Twitter, а потом и отвечая на вопросы журналистов, подверг критике лидера республиканцев в Сенате Конгресса Митча Макконнелла за неэффективную работу палаты по принятию законопроектов.

"Митч, возвращайся к работе и положи законопроекты об отмене и замене [системы медстрахования Obamacare], о реформе и сокращении налогов и отличный законопроект об инфраструктуре мне на стол для подписания. Ты можешь это сделать!" - написал Трамп в своем микроблоге.

Mitch, get back to work and put Repeal & Replace, Tax Reform & Cuts and a great Infrastructure Bill on my desk for signing. You can do it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 августа 2017 г.

Позже, общаясь с журналистами в гольф-клубе в Нью-Джерси, где он проводит отпуск, Трамп заявил: "Я очень разочарован в Митче. Если он проведет эти законопроекты, я буду очень им доволен. Я буду первым, кто это признает", - сказал президент.

Перед уходом на каникулы Сенат так и не смог отменить основные положения реформы медстрахования, проведенной еще экс-президентом Бараком Обамой. Это было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.