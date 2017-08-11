Мадуро подтвердил свою готовность восстановить отношения с США

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ТАСС, 11 августа. Венесуэла готова восстановить нормальные отношения с США, если они будут основаны на диалоге и взаимоуважении. Об этом заявил в четверг президент южноамериканской республики Николас Мадуро во время выступления перед Конституционной ассамблеей (КА), которое транслируется в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
"Я верю в дипломатию и с трибуны этой великой КА подтверждаю президенту Дональду Трампу свое желание восстановить политические отношения, основанные на диалоге, уважении и принципах равенства", - сказал он.
По мнению Мадуро, в настоящее время политику Вашингтона в отношении стран региона определяет не Трамп, а "мафиозное лобби во главе с [сенатором от штата Флорида] Марко Рубио и [членом Палаты представителей Конгресса США] Марио Диасом-Балартом". "[У Трампа] связаны руки, и Марко Рубио навязывает ему все решения по Латинской Америке, Венесуэле, Кубе и Никарагуа", - сказал глава государства.
В то же время Мадуро подчеркнул, что "Венесуэла никогда не сдастся" и будет до последнего бороться за свою свободу.
Создание КА было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Несколько стран Латинской Америки заявили, что не признают итоги голосования, а США назвали выборы в учредительный орган "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении Мадуро. 9 августа минфин США объявил о расширении санкционных списков, добавив в него восемь человек, в том числе члена КА Адана Чавеса, брата экс-президента Уго Чавеса. Каракас осудил эти санкции.