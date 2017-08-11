Премьер-министр Австралии пообещал помочь США в случае атаки со стороны КНДР

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СИДНЕЙ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что его страна в случае возникновения военного конфликта между КНДР и США придет на помощь Соединенным Штатам.
"У Соединенных Штатов нет более близкого союзника, чем Австралия", - подчеркнул премьер-министр в пятницу в интервью радиостанции 3AW, напомнив, что две страны являются участницами договора АНЗЮС (Тихоокеанский пакт безопасности - военный союз Австралии, США и Новой Зеландии). "Если территория США подвергнется атаке, вступит в силу договор АНЗЮС, и Австралия придет на помощь, равно как Соединенные Штаты придут нам на помощь, если атаке подвергнемся мы", - пояснил глава правительства, который минувшей ночью обсудил ситуацию вокруг Корейского полуострова в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Майклом Пенсом.
Тёрнбулл уточнил, что форма участия Австралии в возможном конфликте США и КНДР "будет зависеть от обстоятельств и консультаций с союзниками".
В четверг министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила в интервью телекомпании Sky News, что политика ее страны в отношении КНДР остается неизменной. По ее словам, Австралия будет "продолжать оказывать максимальное дипломатическое и экономическое давление" на Пхеньян.