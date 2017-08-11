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Пентагон будет наращивать сотрудничество с технологическими фирмами США

Международная панорама
11 августа, 6:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

Джеймс Мэттис настроен на привлечение частного бизнеса, ученых и предпринимателей Кремниевой долины для решения различных технических задач в интересах военного ведомства

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ТАСС, 11 августа. Подразделение Пентагона, отвечающее за сотрудничество с технологическими компаниями, будет играть более важную роль в ведомстве. Об этом заявил журналистам в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис в Маунтин-Вью, штат Калифорния.

Он посетил находящуюся в этом городе штаб-квартиру экспериментального подразделения оборонных инноваций (Defense Innovation Unit Experimental, DIUx). "По моему мнению, нет сомнений, что DIUx не только продолжит существование, но, на самом деле, увеличится его влияние и воздействие на министерство обороны", - приводит слова Мэттиса агентство Reuters. В настоящее время глава Пентагона находится в поездке по Тихоокеанскому побережью США, цель которой, как отмечают СМИ, состоит в том, чтобы продемонстрировать настрой ведомства на технологические инновации.

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Мэттис выразил уверенность, что указанное подразделение Пентагона "позволит увеличить потенциал вооруженных сил" США. Оно было создано в августе 2015 года при администрации 44-го президента США Барака Обамы. В мае 2016 года Эштон Картер, занимавший в то время пост министра обороны, заявил об изменении формата работы данной структуры. В настоящее время ее главная задача состоит в привлечении частного бизнеса, ученых и предпринимателей Кремниевой долины для решения различных технических задач в интересах Пентагона.

По данным Reuters, с июня прошлого года инновационное подразделение распределило в общей сложности около $100 млн на реализацию 45 проектов. В их числе тех, которые касались создания искусственного интеллекта, автономных роботов и освоения космоса.

Мэттис в четверг также провел встречу с американским миллиардером Джеффри Безосом, который является главой космической компании Blue Origin и владеет интернет-магазином Amazon. Предприниматель написал в своем Twitter: "Был рад принять министра обороны Джеймса Мэттиса в штаб-квартире Amazon в Сиэтле". Он также разместил фотографии, на которой запечатлен с главой Пентагона.

 

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Персоны
Обама, Барак Картер, Эштон Мэттис, Джеймс Безос, Джеффри
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