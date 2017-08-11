Сеул и Вашингтон договорились координировать шаги по сдерживанию КНДР

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СЕУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Представители Республики Корея (РК) и США обсудят возможные шаги по сдерживанию КНДР. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге в Голубом доме официальный представитель администрации президента РК Пак Су Хюн.
По его словам, договоренность была достигнута в ходе состоявшегося телефонного разговора между советником президента РК по вопросам национальной безопасности Чун Ы Ёном и его американским коллегой Гербертом Макмастером.
"Стороны обсудили напряженную ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове, сложившуюся в результате северокорейских провокаций, а также пути реагирования на нее", - отметил Пак Су Хюн.
По его словам, Чун Ы Ён и Макмастер "подтвердили намерение совместно выработать шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения безопасности как Южной Кореи, так и США и их населения". Разговор длился около 40 минут, добавил представитель администрации.
На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами в адрес друг друга. Так, во вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.
Вместе с тем в четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению КНДР, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.