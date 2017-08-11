Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сеул и Вашингтон договорились координировать шаги по сдерживанию КНДР

Международная панорама
11 августа, 8:01 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 11, августа. /ТАСС

Стороны собираются разработать пошаговый план действий для обеспечения безопасности как Южной Кореи, так и США

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Представители Республики Корея (РК) и США обсудят возможные шаги по сдерживанию КНДР. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге в Голубом доме официальный представитель администрации президента РК Пак Су Хюн.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

По его словам, договоренность была достигнута в ходе состоявшегося телефонного разговора между советником президента РК по вопросам национальной безопасности Чун Ы Ёном и его американским коллегой Гербертом Макмастером.

"Стороны обсудили напряженную ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове, сложившуюся в результате северокорейских провокаций, а также пути реагирования на нее", - отметил Пак Су Хюн.

По его словам, Чун Ы Ён и Макмастер "подтвердили намерение совместно выработать шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения безопасности как Южной Кореи, так и США и их населения". Разговор длился около 40 минут, добавил представитель администрации.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами в адрес друг друга. Так, во вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Вместе с тем в четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению КНДР, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: слова Трампа о сокращении персонала дипмиссий США в РФ задели Госдепартамент
2
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
3
СМИ: житель КНДР по морю переплыл в Южную Корею
4
"Известия": МЭР готовит поправки в закон о техосмотре
5
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
6
Восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине в ХМАО
7
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама