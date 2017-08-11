СМИ: Китай способен контролировать ситуацию в случае войны между США и КНДР

Защитник "Металлурга" Денисов не жалеет, что не попробовал свои силы в НХЛСпорт 11 августа, 9:29
DM: "Арсенал" предложил Санчесу рекордную для чемпионата Англии зарплатуСпорт 11 августа, 9:10
Хоккеист Денисов ставит перед собой цель выступить на Олимпиаде-2018Спорт 11 августа, 9:06
Водитель из Иванова занял первое место в конкурсе песен про Крымский мостОбщество 11 августа, 8:00
ABC: слова Трампа о сокращении персонала дипмиссий США в РФ задели ГосдепартаментМеждународная панорама 11 августа, 7:35
"Сибирь" подписала однолетний контракт с финским хоккеистом ЭнлундомСпорт 11 августа, 7:33
Восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине в ХМАОПроисшествия 11 августа, 7:16
Надаль проиграл канадцу Шаповалову в третьем круге турнира ATP в МонреалеСпорт 11 августа, 7:13
Сирийцы налаживают мирный бизнес в зоне деэскалации в провинции ДерааОбщество 11 августа, 6:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Китай располагает всеми необходимыми рычагами для обеспечения контроля над ситуацией даже в случае начала войны между США и КНДР. Об этом в пятницу сообщило издание Global Times.
"Настало время напомнить, что ни Пхеньян, ни Пекин не заинтересованы в военных действиях на Корейском полуострове. В то же время китайская сторона не опасается, что вдруг возникнет такой конфликт - мы способны контролировать обстановку, - приводит газета слова директора Центра кореистики Фуданьского университета (Шанхай) Чжэн Цзиюна. - В то же время, думаю, КНДР подвергнется серьезному опустошению".
По его словам, поддержание стабильности в регионе - "в интересах самого же Пхеньяна".
С этим мнением согласился авторитетный армейский эксперт КНР в области ракетных вооружений Сун Чжунпин. "Для подготовки к запуску северокорейских ракет "Хвасон" требуется достаточно много времени, в плане как дозаправки топливом, так и их перемещения на стартовую площадку. За это время космические спутники Соединенных Штатов и их союзников будут в состоянии отследить и уничтожить эти боеголовки", - подчеркнул он.
Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что КНДР более не следует угрожать Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что армия народной республики разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, а затем и по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.