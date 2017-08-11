СМИ: Китай способен контролировать ситуацию в случае войны между США и КНДР

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Китай располагает всеми необходимыми рычагами для обеспечения контроля над ситуацией даже в случае начала войны между США и КНДР. Об этом в пятницу сообщило издание Global Times.

"Настало время напомнить, что ни Пхеньян, ни Пекин не заинтересованы в военных действиях на Корейском полуострове. В то же время китайская сторона не опасается, что вдруг возникнет такой конфликт - мы способны контролировать обстановку, - приводит газета слова директора Центра кореистики Фуданьского университета (Шанхай) Чжэн Цзиюна. - В то же время, думаю, КНДР подвергнется серьезному опустошению".

По его словам, поддержание стабильности в регионе - "в интересах самого же Пхеньяна".

С этим мнением согласился авторитетный армейский эксперт КНР в области ракетных вооружений Сун Чжунпин. "Для подготовки к запуску северокорейских ракет "Хвасон" требуется достаточно много времени, в плане как дозаправки топливом, так и их перемещения на стартовую площадку. За это время космические спутники Соединенных Штатов и их союзников будут в состоянии отследить и уничтожить эти боеголовки", - подчеркнул он.

Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что КНДР более не следует угрожать Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что армия народной республики разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, а затем и по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.