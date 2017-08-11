Советник президента Южной Кореи: КНДР и США надо начать диалог для снижения напряженности

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ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. КНДР и США следует приступить к диалогу для урегулирования усилившейся в последнее время напряженности. Такое мнение выразил в опубликованном в пятницу интервью газета "Асахи" советник президента Республики Корея Мун Чжэ Ина - Мун Чжон Ин.
"Пока США не откажутся от своей враждебной политики, никакого ответа [КНДР] по переговорам вокруг ракетной и ядерной программ не будет. Северной Корее и США следует не провоцировать друг друга, а приступить к диалогу", - сказал он.
На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.
Вместе с тем в четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению КНДР, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско- Тихоокеанском регионе.