Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник президента Южной Кореи: КНДР и США надо начать диалог для снижения напряженности

Международная панорама
11 августа, 10:01 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, августа. /ТАСС

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. КНДР и США следует приступить к диалогу для урегулирования усилившейся в последнее время напряженности. Такое мнение выразил в опубликованном в пятницу интервью газета "Асахи" советник президента Республики Корея Мун Чжэ Ина - Мун Чжон Ин.

"Пока США не откажутся от своей враждебной политики, никакого ответа [КНДР] по переговорам вокруг ракетной и ядерной программ не будет. Северной Корее и США следует не провоцировать друг друга, а приступить к диалогу", - сказал он.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Вместе с тем в четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению КНДР, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско- Тихоокеанском регионе.

Смотрите также

СМИ: Китай способен контролировать ситуацию в случае войны между США и КНДР

Сеул и Вашингтон договорились координировать шаги по сдерживанию Пхеньяна

Пентагон: США готовы применить силу против КНДР

СМИ: в США вырос спрос на бункеры из-за роста напряженности с КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
2
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
3
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
4
Водитель из Иванова занял первое место в конкурсе песен про Крымский мост
5
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
6
"Известия": МЭР готовит поправки в закон о техосмотре
7
На Камчатке открылся "Вулканариум"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама