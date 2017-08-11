WSJ: боевики ИГ использовали Ebay для денежных переводов в США

ТАСС, 11 августа. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) заключали фиктивные сделки на торговой интернет-площадке eBay для финансирования своей преступной деятельности в США. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на рассекреченные недавно документы ФБР.

Согласно этим материалам, получателем денежных средств был некий Мохамед Эльшинави, арестованный в 2016 году в штате Мэриленд по подозрению в пособничестве ИГ. Он выставлял на eBay предложения о продаже принтеров, а его пособники выступали в качестве "покупателей" и переводили деньги "продавцу" через систему платежей PayPal. По данным ФБР, эти средства планировалось использовать, предположительно, для "финансирования терактов" или, как свидетельствовал сам Эльшинави, для "оперативных целей" группировки на территории США.

Газета указывает, что подобные схемы используются и в других странах. В соответствии с недавно рассекреченными документами ФБР, представленными в федеральный суд в Балтиморе (штат Мэриленд), утверждается, что Эльшинави был частью глобальной террористической сети, простирающейся от Великобритании до Бангладеш, которая использовала схожие схемы для финансирования ИГ и которой управлял Сифул Суджен, отмечает издание. Центром сети была фирма в сфере компьютерных технологий, которую Суджен зарегистрировал в Великобритании и которая имела филиалы в Бангладеш и Турции. Большинство членов сети по финансированию терроризма были задержаны или уничтожены в результате скоординированной операции западных спецслужб в декабре 2015 года. Суджен тогда же был ликвидирован в результате удара с беспилотника.

Компания eBay заявила, что она сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании информации о том, что ее сайт был использован для финансирования терроризма. "Мы не потерпим, чтобы наша торговая площадка использовалась для преступной деятельности", - цитирует издание заявление eBay.

Газета отмечает, что после терактов 11 сентября 2011 года, совершенных террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), спецслужбы США и других стран при противодействии финансированию терроризма уделяли основное внимание отслеживанию транзакций через традиционную банковскую систему. Однако, как установила организация Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force), экстремисты используют также иные каналы для перевода небольших сумм. В числе таких каналов торговые сделки через интернет, аферы с банковскими чеками, с предоставлением займов через интернет, со сбором средств через социальные сети.