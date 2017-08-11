"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДР

В свете роста напряженности на Корейском полуострове конфликт США и КНДР в любой момент может перейти в "горячую" фазу. Возможная война Вашингтона с Пхеньяном будет означать автоматическое включение в нее Республики Корея (РК). Как ситуация на Корейском полуострове будет развиваться при подобном сценарии, ТАСС рассказал авторитетный южнокорейский политолог и журналист-международник Мэн Чу Сок.

Обстановка накаляется

Граждане Республики Корея в целом с привычным спокойствием наблюдают за развернувшимся в последние дни противостоянием Вашингтона и Пхеньяна. Люди ходят на работу, посещают кафе и рестораны, гуляют в парках с детьми — в общем, ведут обычный образ жизни, не обращая особого внимания на перипетии вокруг ракетно-ядерной программы северного соседа и его пикировку с вашингтонским руководством.

"За долгие годы сосуществования с КНДР люди привыкли к тому, что примерно раз в год или два возникает подобная ситуация, — говорит Мэн Чу Сок. — Обычно это происходит как раз в августе".

Но хотя южнокорейцы давно научились игнорировать такие обострения, сейчас ситуация начинает меняться. "Обстановка на Корейском полуострове накаляется, и этого невозможно не заметить. К тому же, по сравнению с предыдущими обострениями, ситуация радикальным образом изменилась", — считает Мэн Чу Сок. По его словам, после того как КНДР разработала и испытала межконтинентальную баллистическую ракету и, вероятно, создала для нее компактную ядерную боеголовку, граждане начали беспокоиться.

"Пхеньян объявил, что собирается запустить четыре ракеты в сторону Гуама, где находятся американские военные базы. Как будет разворачиваться ситуация, если это произойдет, предсказать невозможно", — отметил эксперт. По его мнению, США и Япония, над территорией которой пролегает траектория их полета, скорее всего, попытаются сбить эти ракеты.

"Многое будет зависеть от того, удастся ли перехватить их. Если да, то Пхеньян потеряет лицо и в ответ может пойти на еще большую эскалацию конфликта, предпринять другие провокации, например обстреляв южнокорейскую территорию", — рассуждает Мэн Чу Сок. Если же ракеты сбить не получится и они достигнут Гуама, сядет в лужу Вашингтон, что может заставить уже его предпринять активные действия в отношении Севера. "Например, может быть принято решение о превентивном ударе по КНДР, тем более США ранее уже говорили, что подготовили список целей на ее территории, — полагает эксперт. — В любом случае после пуска ракет по Гуаму ситуация может очень легко выйти из-под контроля и вылиться в настоящий вооруженный конфликт, в который неминуемо будет втянута и Южная Корея".

Собеседник ТАСС затруднился ответить на вопрос о том, будет ли Вашингтон консультироваться с Сеулом в случае, если решит нанести по Северу превентивный удар. "Надеюсь, что да. Но учитывая непредсказуемость американского президента Трампа, он может принять единоличное решение, не ставя в известность Юг", — сказал политолог.

Он привел в пример ядерный кризис 1994 года, когда бывший тогда главой Белого дома Билл Клинтон уже собирался отдать приказ о начале бомбардировок КНДР: "Тогда южнокорейский президент Ким Ён Сам отговорил Клинтона от этого шага, убедив его, что в этом случае Север атакует Юг и погибнут тысячи ни в чем не повинных людей. Но в то время ситуация была совершенно иной: сейчас у Пхеньяна есть и ядерное оружие, и средства доставки".

Учитывая все эти факторы, Соединенные Штаты могут прийти к выводу, что северокорейские провокации не остановить и что пришло время для активных действий, будь то попытка смены режима путем ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына или уничтожения ракетно-ядерных объектов посредством превентивного удара, полагает эксперт.

"Несмотря на то, что простые граждане Южной Кореи вряд ли с ликованием воспримут такие шаги, наше правительство уже высказалось в том смысле, что поддержит Соединенные Штаты", — добавил он.

Терпение на исходе

Днем ранее официальный представитель Комитета начальников штабов РК заявил в Сеуле, что КНДР заплатит высокую цену за нападение на Южную Корею или США. Таким образом он прокомментировал угрозы Пхеньяна нанести превентивный удар по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане.

"Если Север проигнорирует наши предупреждения и продолжит провокации, он столкнется с решительным и мощным ответным ударом союзников", — отметил полковник. Он подверг критике "воинственную риторику" Пхеньяна, отметив, что "это серьезный вызов для южнокорейского народа, а также военного союза США и Республики Корея".

По мнению Мэн Чу Сока, в случае начала конфликта между США и КНДР последняя "практически со стопроцентной вероятностью" нанесет удар и по Южной Корее. "Думаю, что в Вашингтоне это понимают и какие-то консультации с Сеулом перед началом активных действий с их стороны состоятся", — полагает эксперт. Он напомнил, что на следующей неделе Республику Корея как раз должен посетить председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Джозеф Данфорд. Он проведет переговоры с руководством страны и представителями военных кругов.

"Терпение и США, и Южной Кореи в отношении выходок Пхеньяна уже на исходе", — заметил Мэн Чу Сок. По словам эксперта, на Юге все громче звучат слова о том, что стране необходимо обзавестись собственным ядерным оружием или хотя бы разрешить базирование в стране американских тактических ядерных зарядов. "В случае необходимости РК может создать собственную атомную бомбу за шесть месяцев, все условия и технологии для этого у нас есть", — подчеркнул Мэн Чу Сок. Однако этот шаг может привести к тому, что по тому же пути пойдут и другие соседние страны, такие как Япония и Тайвань. "Это приведет к гонке ядерных вооружений в Северо-Восточной Азии и к еще большей нестабильности в регионе", — полагает он.

Два сценария

"Лучшим выходом из кризиса был бы отказ Севера от ракетно-ядерной программы. Если бы такие влиятельные государства, как Китай и Россия, надавили на КНДР, она сделала бы это", — считает Мэн Чу Сок. Отвечая на замечание корреспондента ТАСС о том, что РФ не располагает достаточными рычагами давления на КНДР, в том числе экономическими, он высказал мнение, что "если бы президент Путин и председатель Си Цзиньпин поговорили с Ким Чен Ыном, это стало бы возможным".

Эксперт рассмотрел и худший — военный — вариант развития событий. "Северная Корея на протяжении десятилетий говорит, что в случае чего с легкостью превратит Сеул в "море огня". Это возможно, потому что столица Южной Кореи полностью находится в зоне действия их артиллерии", — сказал Мэн Чу Сок. "Если США атакуют Север, то он неизбежно атакует Юг. Многие люди погибнут. Мы не хотим войны. Но если она начнется, мы просто будем следовать за Соединенными Штатами и будем воевать вместе с ними, потому что не имеем иного выбора", — сказал он.

Эксперт полагает, что КНДР способна нанести Южной Корее значительный ущерб на первом этапе боевых действий, но в итоге победа все равно останется за последней. "На нашей стороне мощная армия, высокотехнологичные вооружения, военный союз с США и время", — резюмировал он. В то же время он выразил надежду, что последние угрозы Пхеньяна — не более чем воинственная риторика и что до реального столкновения дело не дойдет.

Станислав Варивода