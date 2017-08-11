Стоп-кран: продолжит ли падение рейтинг команды Абэ

Проведенные в правительстве Японии 3 августа перестановки помогли премьер-министру Синдзо Абэ приостановить стремительное падение рейтинга, однако насколько эта тенденция окажется постоянной, судить пока сложно, ведь старые скандалы никуда не делись, а министры кабинета все так же продолжают подливать масла в огонь своими неосторожными высказываниями. Между тем на горизонте замаячила перспектива образования новой политической силы, которая противопоставляет себя правящей коалиции и сложившемуся лагерю оппозиции, также растерявшему всю поддержку общественности.

Война рейтингов

Крайне нетипичная ситуация сложилась вокруг результатов опросов общественного мнения, регулярно проводимых информационным агентством Kyodo, местными газетами и общественным телевидением NHK. Результаты этих опросов всегда в высшей степени репрезентативны и редко серьезно отличаются друг от друга. Однако разница в цифрах, которая начала прослеживаться еще месяц назад, достигла апогея в первых после перестановок в правительстве исследованиях.

Первым с данными об изменении уровня поддержки правительства в связи с перестановками выступило главное в стране информационное агентство Kyodo, объявив о мощном росте поддержки – с 35,8% до 44,4%. По мнению Kyodo, перестановками в правительстве Синдзо Абэ удалось в некоторой степени вернуть доверие населения, ведь месяц назад опросы главного в стране агентства показали почти аналогичное падение уровня поддержки. Также, по данным опроса, более 45% респондентов положительно оценили перестановки в правительстве и административной верхушке правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Однако уже на следующей день с собственным опросом выступило издание Asahi, известное своими крайне либеральными взглядами. "Перестановки в правительстве – рост рейтинга поддержки практически не виден" – с таким заголовком на первой полосе газета предоставила данные, согласно которым рейтинг поддержки правительства Абэ вырос всего на 2 процентных пункта – с 33% до 35%. Газета открыто давила на то, что проведенные премьером перестановки явно не принесли желаемых результатов. Причем издание даже упомянуло в своей статье опрос агентства Kyodo, пояснив столь серьезную разницу в результатах различной методикой проведения самих опросов.

По данным исследования газеты Mainichi, рейтинг правительства вырос до 35%, то есть на 9% по сравнению с предыдущим июльским опросом. Газета Nikkei показала рост всего на 3% до 42%, а Yomiuri – на 6 пунктов до 42%. Колебание почти в 10 процентных пунктов между результатами опроса по одной и той же теме – это очень серьезная погрешность для японских социологов.

Перестановки в правительстве, проведенные Абэ, действительно повысили рейтинг его поддержки у местного населения, однако не стали панацеей и моментальным решением всех проблем, с которыми столкнулись премьер и его команда.

"Действительно, рейтинг поддержки населения немного подрос, благодаря перестановкам в правительстве. По крайней мере на данный момент можно говорить о том, что падение было приостановлено, - рассказал ТАСС профессор Университета Мэйдзи Масамити Ида. - Но этот рост может оказаться краткосрочным, ведь ситуация для правительства и ЛДП остается очень сложной, однако, поскольку рейтинг оппозиции продолжает оставаться низким и совершенно не демонстрирует роста, я бы не назвал текущую ситуацию кризисной".

Кисида усиливает позиции

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида 3 августа был назначен главой политического совета Либерально-демократической партии. Глава политсовета – по факту четвертый человек в партии. Это значительно усилило позиции Кисиды, который сейчас рассматривается как один из потенциальных преемников Абэ на посту лидера ЛДП и главы правительства.

Еще за несколько дней до перестановок в правительстве большинство наблюдателей были уверено в том, что Кисида сохранит свой пост министра иностранных дел, поскольку на этом очень сильно настаивал Абэ. Однако за день до перестановок все переигралось, и Кисида, четыре с половиной года отработавший в должности главного дипломата страны, получил пост главы политического совета, на который так рассчитывал.

Сами перестановки в кабинете министров также заметно усилили позиции Кисиды и его сторонников в правящей ЛДП – ему удалось получить для них сразу четыре министерских позиции в новом правительстве. Одновременно с этим произошло ослабление одного из главных его конкурентов в партии – ветерана ЛДП и бывшего министра, отвечавшего за развитие регионов, Сигэру Исибы, который пользуется достаточно большой популярностью у японского населения и позиционирует себя как "анти-Абэ". Исиба министерского портфеля не получил, но должности глав ведомств получили два его близких сторонника – откровенный шаг со стороны Абэ, направленный на ослабление позиций Исибы. И, судя по всему, шаг этот был успешный, поскольку Исиба, по данным местных СМИ, был очень раздражен подобной тактикой и открыто жалуется своим друзьям, что премьер пытается его "обуздать".

Кисида стал вторым по продолжительности пребывания на посту министром иностранных дел страны за всю послевоенную Японию. И хотя он почти безупречно выполнял роль главного переговорщика Японии на международной арене, многие отмечали, что ему не хватает опыта в партийном управлении, столь необходимого главе японского правительства. Именно поэтому Кисида так зацепился за назначение на пост главы политического совета ЛДП и сумел убедить Абэ выполнить его желание.

Очевидно, что Кисида разыгрывает долгосрочную карту – проявив лояльность по отношению к премьеру сейчас и оказав ему и его правительству всестороннюю поддержку, Кисида может рассчитывать на ответный шаг со стороны Абэ, когда придет пора выбирать нового главу партии. А произойдет это уже достаточно скоро – в сентябре следующего года. Японское население очень не любит внутрипартийные дрязги, отсутствие единства в рядах правящей партии. Постоянные противоречия в собственных рядах – одна из причин резкого падения рейтинга Демократической партии в 2009 году, когда она находилась у власти.

Абэ и Кисида осознают это и действуют, исходя из долгосрочных интересов партии – менее, чем через полтора года в Японии пройдут очередные выборы в ключевую нижнюю палату парламента, по итогам которых определится новая власть в стране. Принимая во внимание растущую популярность губернатора Токио Юрико Коикэ и ее явно серьезные амбиции, верхушка ЛДП во главе с Абэ и теперь Кисидой, постараются сделать все возможное для консолидации внутри партии и возвращения поддержки населения. "Между членами партии и членами правительства, даже если они сами из ЛДП, всегда существовали определенные трения - это исторически сложившаяся ситуация, - отметил в беседе с ТАСС Масамити Ида. - Престиж трех руководящих партийных должностей, в которые входит и пост главы политического совета невероятно высок, и (для Кисиды - прим. ТАСС) работа в этой должности принесет большой опыт и станет огромным плюсом".

Министры сменились, скандалы остались

Члены правительства Абэ за весь его долгий срок нахождения на посту премьера не раз доставляли ему головную боль своими неосторожными высказываниями. В этот раз после перестановок в кабмине 3 августа Абэ заявил, что собрал команду профессионалов, которые не допускают ошибок и тщательно выполняют свою работу. Однако уже через два дня одна из частей этого, по обещаниям, идеально настроенного механизма, дала сбой – оплошность допустил новый министр по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) Тэцума Эсаки.

Во время визита в свой избирательный округ в префектуре Аити глава ведомства пообщался с журналистами, которые задали ему несколько вопросов о территориальной проблеме с Россией. На это они получили весьма неожиданный ответ: Эсаки признался, что является дилетантом в этой теме. "Поскольку я плохо в этом разбираюсь, мне необходимо будет больше узнать об этом. [Во время дебатов в парламенте] буду тщательно зачитывать заявления, подготовленные моим аппаратом", - отметил министр.

Позднее он принес извинения за свои слова, а генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга поспешил прикрыть Эсаки, отметив, что заявление якобы предназначалось не для прессы. Однако шквал критики со стороны оппозиции вновь обрушился на Абэ, особенно язвительными были комментарии представителей Демократической партии о том, что премьер действительно набрал к себе в команду "профессионалов".

Не успели критические замечания и требования отставки Эсаки несколько сбавить обороты, как министр вновь допустил оплошность. Комментируя падение американского военного конвертоплана MV-22 Osprey у берегов Австралии, он выразил мнение о необходимости пересмотра соглашения о статусе вооруженных сил США на территории Японии.

Это высказывание сразу вызвало множество вопросов у местных СМИ – обычно за идею пересмотра соглашения о статусе вооруженных сил США в Японии активно выступают префектуральные власти Окинавы, однако правительство Японии этой позиции никогда не разделяло. Оправдываясь, Эсаки пояснил, что имел ввиду внесение возможных изменений в соглашение, в дополнение к тем, что были сделаны в начале этого года. Тогда Токио и Вашингтон подписали протокол о сокращении числа гражданских служащих американских военных баз, которые обладают фактическим иммунитетом в отношении местной юридической системы.

Интересно, что 73-летний Эсаки после того, как получил предложение от Абэ возглавить одно из ведомств, хотел отказаться, поскольку считал себя неспособным должным образом выполнять все обязанности на таком уровне. Тем не менее, как писало агентство Киодо, в итоге его уговорил занять предложенный пост министра по делам Окинавы и "северных территорий" генеральный секретарь Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, считающийся одним из наиболее приближенных к Абэ.

Япония - прежде всего

В условиях снижения популярности правящей партии и сложных внутренних проблем в уже сложившемся лагере оппозиции наиболее логичным вариантом выглядит создание некой третьей альтернативной политической силы, которая привлекла бы на свою сторону разочарованную общественность. Именно так и поступил один из сторонников пользующейся популярностью у общественности губернатора Токио Юрико Коикэ, беспартийный депутат парламента Масару Вакаса, который сформировал в начале августа политическое объединение "Япония - прежде всего". Название организации отсылает к похожему объединению "Токийцы - прежде всего", которое во главе с Коикэ нанесло сокрушительное поражение Либерально-демократической партии на состоявшихся в начале июля выборах в законодательное собрание Токио.

По словам Вакасы, на полную мощность новая политическая сила рассчитывает выйти в сентябре этого года, когда начнется подбор и обучение кандидатов для участия в парламентских выборах, после чего, как ожидается будет создана полноценная партия. "Япония - прежде всего" уже вызвала интерес у ряда видных политиков, в частности у покидающего Демократическую партию бывшего министра по охране окружающей среды Госи Хосоно и беспартийного в настоящее время депутата верхней палаты парламента Ёсими Ватанабэ. Вместе с тем новая партия по сути создается для продвижения Коикэ и ее возвращения в большую политику. Однако пока губернатор весьма осторожно отзывается о своих дальнейших политических амбициях, ведь сейчас на ее плечах лежит множество городских проблем, связанных с переносом главного токийского рынка Цукидзи и проведением Олимпийских игр 2020 года.

Тем не менее ожидания, связанные с Коикэ, несколько ослабли по сравнению с началом июля, когда проходили выборы в заксобрание, в том числе из-за того, что она принимает многие решения на основе мнения сторонних советников, не ставя при этом в известность своих непосредственных подчиненных из администрации. По данным последних соцопросов, за партию, возглавляемую губернатором Токио, готовы проголосовать 41% жителей Японии, в то время как 48% опрошенных заявили о своем нежелании поддерживать ее. Стоит учесть тот факт, что Коикэ продолжает высоко котироваться в японской политике и в своеобразном рейтинге кандидатур на премьерский пост, составленном также на основе соцопросов. Она занимает четвертое место - выше бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиды, который по итогам перестановок в правительстве возглавил политсовет в ЛДП.

Пока что о политической программе нового объединения ничего конкретного неизвестно. Для того, чтобы предложить обществу реальную альтернативу, партии необходимо прояснить свои взгляд на наиболее остро стоящие вопросы, такие как изменение Конституции, экономические реформы и укрепление безопасности. В противном случае есть риск повторения истории с партией "Ниппон иссин", которая образовалась в 2015 году в Осаке и изначально позиционировала себя как некую третью силу в японской политике, однако в итоге примкнула к правящей коалиции.

На то, чтобы укрепить сове положение и заручиться крепкой поддержкой определенного процента населения новой партии потребуется достаточно много времени. Она могла бы рассчитывать на результативное участие во всеобщих выборах в нижнюю палату парламента осенью следующего года, однако ситуация вокруг падения рейтинга правительства может смешать все карты и оставить "Японию - прежде всего" за бортом. Дело в том, что существует вероятность роспуска нижней палаты и проведения выборов уже 22 октября этого года, поскольку на эту дату как раз запланировано голосование за двух кандидатов от префектур Эхимэ и Аомори.

С одной стороны такой вариант поможет Абэ стабилизировать обстановку из-за падения рейтинга и сбавить общественное давление, поскольку есть риск дальнейшей раскрутки скандалов вокруг правительства и серьезного поражения на парламентских выборах, если они пройдут по плану в 2018 году. С другой – его ЛДП, по некоторым оценкам, потеряет до 60 мест и, соответственно, абсолютное большинство в нижней палате, что значительно затруднит претворение в жизнь плана по изменению Конституции, для чего требуется протащить соответствующий законопроект через обе палаты парламента и вынести этот вопрос на общенациональный референдум.

Игорь Беляев, Алексей Заврачаев