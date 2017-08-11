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Минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО из-за ракетной угрозы КНДР

Международная панорама
11 августа, 12:30 UTC+3

Комплексы Patriot PAC-3 приведут в боевую готовность в трех префектурах

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ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии отдало в пятницу приказ о развертывании комплексов ПВО Patriot PAC-3 на территории префектур Коти, Симанэ и Хиросима в связи с заявлениями КНДР о плане запуска баллистических ракет в направлении Гуама.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что развертывание комплексов начнется уже этой ночью.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики.

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну ответными мерами. "Давайте посмотрим, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын - прим. ТАСС) сделает с Гуамом. Если он что-то сделает с Гуамом, то в Северной Корее случится то, чего никто до этого не видел", - заверил глава государства.

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