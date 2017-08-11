США строят оперативный центр на украинской военной базе

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-строительных частей ВМС США приступили к строительству оперативного центра ВМС Украины в Очакове (Николаевская область), где дислоцируется украинская 5-я бригада надводных кораблей. Как сообщает официальный сайт Военно-морских сил США, работы осуществляет 1-й мобильный строительный батальон американских ВМС.

Строительство ведется по линии военной помощи, которую США оказывают союзникам. В рамках программы на территории базы будет создано три объекта. Кроме оперативного центра, американские военные построят ремонтную мастерскую для катеров (составляющих в настоящее время основу украинского флота), а также контрольно-пропускные пункты по периметру охраны базы. Предполагается, что оперативный центр будет использоваться украинцами при проведении военно-морских и общевойсковых учений.

Американцы впервые появились в Очакове в 2012 году. Тогда на территории Очаковской военно-морской базы они построили слип для спуска моторных лодок. Такая необходимость возникла в связи с проведением многонациональных учений Sea Breeze. В то же время, украинская сторона отрапортовала, что объект будет использоваться и в дальнейшем, в первую очередь для подготовки подразделений по борьбе с пиратством и терроризмом.

Украинские эксперты не исключают, что США в будущем могут использовать базу в Очакове в своих целях. Прежде всего для проведения разведывательных мероприятий, тем более что все это происходит рядом с 73-м морским центром специальных операций ВМС Украины (боевые пловцы), который помимо подводного минирования и разминирования специализируется на диверсионной борьбе и разведке. Военные эксперты не исключают, что американские морские строители могут действовать в интересах группы по разработке специальных методов и средств ведения боевых действий ВМС США, то есть "морских котиков".

Сейчас в Очакове базируются средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" (бывший "Кировоград"), разведывательный корабль "Переяслав", рейдовый тральщик "Гениченск", артиллерийский катер, морской буксир, судно физических полей "Северодонецк", а также десантный катер "Сватово" (в ремонте), который находится в распоряжении 73-го морского центра спецопераций ВМС Украины. В советские годы этот центр был 17-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР. Его бойцы выполняли задачи в разных точках мира, включая Кубу, Египет, Ливию, Никарагуа, Мозамбик, Анголу, Эфиопию, Вьетнам.