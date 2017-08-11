Суд Литвы отклонил жалобу на выдачу США обманувшего Google и Facebook кибермошенника

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ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в кибернетическом мошенничестве гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас будет выдан США, соответствующее решение принял Апелляционный суд республики, отклонивший его жалобу.
"Ущерб от противоправных действий Римашаускаса, которые он осуществлял в Литве, понесли компании США, поэтому есть все основания по двустороннему договору о правовой помощи передать его американской правоохране", - отметил суд.
Защита Римашаускаса настаивала на том, чтобы его судили в Литве, где он, по версии обвинения, вел свою незаконную деятельность.
Решение суда является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.
Римашаускасу вменяется в вину то, что он, выступая от имени находящейся в одной из стран Азии компании - производителя компьютерного оборудования, обманным путем получил от корпораций Google и Facebook более $100 млн.
Для осуществления своих действий литовец зарегистрировал в Латвии фирму с таким же названием, что и у азиатского производителя компьютеров, который поставлял свою продукцию в США. После этого он стал направлять американским корпорациям письма о необходимости перечисления на подставные счета средств, которые по контракту причитались азиатскому поставщику. В США Римашаускасу грозит до 20 лет тюрьмы.