Атака КНДР на базы США в Тихом океане не вызовет автоматический ответ НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. В случае нападения КНДР на американские базы в Тихом океане страны НАТО не будут автоматически втянуты в этот конфликт, исходя из существующей легальной базы альянса. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Североатлантического блока.

"В данном случае участие НАТО будет зависеть исключительно от политического решения Североатлантического совета (главный политический орган НАТО - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что на возможный конфликт вокруг американских военных баз на тихоокеанских островах 5-я статья Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не распространяется напрямую: "6-я статья Вашингтонского договора определяет географическую зону применения 5-й статьи, как "территорию или любую часть Европы или Северной Америки или острова в юрисдикции любой из сторон (подписавших договор - прим. ТАСС) в Североатлантической зоне к северу от тропика Рака".

"Таким образом, введение в действие 5-й статьи - это в первую очередь политическое решение", - отметили в НАТО.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Вместе с тем в четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.