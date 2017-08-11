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Суд в Киеве арестовал всех фигурантов по делу о хищении средств проекта "Стена"

Международная панорама
11 августа, 14:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, августа. /ТАСС

Все семеро подозреваются в хищении $642 тысяч

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КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении семи фигурантов по делу о хищении средств при реализации проекта "Стена" на границе с Россией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба специальной антикоррупционной прокуратуры Украины.

"Семь участников растраты средств проекта "Стена" арестованы, суммарный размер залога - 25,5 млн гривен", - сообщило ведомство в Facebook.

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Решением суда такая мера была применена в отношении начальника управления строительства департамента ресурсного обеспечения администрации госпогранслужбы Украины Александра Атаманюка, старшего офицера производственного отделения ведомства Вячеслава Майдановича, директора компании "Агентство защиты информации" Александра Кашубы. Кроме того, арестованы экс-начальник 1-го отдельного отдела капитального строительства госпогранслужбы Владимир Цалко, директор компании "Будцентр" Агаверди Адилов, бывший замглавы компании "Черниговский облавтодор" Сергей Значко и посредник при передаче средств сотрудникам госпогранслужбы Александр Хвищук. Они подозреваются в хищении 16,688 млн гривен ($642 тыс.) государственных средств.

Срок ареста для всех фигурантов - 60 дней. 

Проект "Стена"

В ноябре 2014 года правительство Арсения Яценюка решило воздвигнуть на украинско-российской границе фортификационные сооружения, а также вырыть ров. Проект получил название "Стена". До 2018 года на это предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $155 млн по текущему курсу).

Общественность и экспертов Украины возмутила стоимость проекта. Критике была подвергнута и сама идея. Специалисты объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Жители Украины выражали недовольство затратным проектом, публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов.

В течение двух лет в проект и его бюджет неоднократно вносились изменения, а финансирование урезалось. Как сообщил помощник главы госпогранслужбы Олег Слободян, в настоящее время объем выполненных работ составляет 15%, в связи с чем решено продлить сроки реализации проекта с 2018 года до 2020 года.

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