Суд в Киеве арестовал всех фигурантов по делу о хищении средств проекта "Стена"

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КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении семи фигурантов по делу о хищении средств при реализации проекта "Стена" на границе с Россией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба специальной антикоррупционной прокуратуры Украины.
"Семь участников растраты средств проекта "Стена" арестованы, суммарный размер залога - 25,5 млн гривен", - сообщило ведомство в Facebook.
Решением суда такая мера была применена в отношении начальника управления строительства департамента ресурсного обеспечения администрации госпогранслужбы Украины Александра Атаманюка, старшего офицера производственного отделения ведомства Вячеслава Майдановича, директора компании "Агентство защиты информации" Александра Кашубы. Кроме того, арестованы экс-начальник 1-го отдельного отдела капитального строительства госпогранслужбы Владимир Цалко, директор компании "Будцентр" Агаверди Адилов, бывший замглавы компании "Черниговский облавтодор" Сергей Значко и посредник при передаче средств сотрудникам госпогранслужбы Александр Хвищук. Они подозреваются в хищении 16,688 млн гривен ($642 тыс.) государственных средств.
Срок ареста для всех фигурантов - 60 дней.
В ноябре 2014 года правительство Арсения Яценюка решило воздвигнуть на украинско-российской границе фортификационные сооружения, а также вырыть ров. Проект получил название "Стена". До 2018 года на это предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $155 млн по текущему курсу).
Общественность и экспертов Украины возмутила стоимость проекта. Критике была подвергнута и сама идея. Специалисты объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Жители Украины выражали недовольство затратным проектом, публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов.
В течение двух лет в проект и его бюджет неоднократно вносились изменения, а финансирование урезалось. Как сообщил помощник главы госпогранслужбы Олег Слободян, в настоящее время объем выполненных работ составляет 15%, в связи с чем решено продлить сроки реализации проекта с 2018 года до 2020 года.