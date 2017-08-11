Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции

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АНКАРА, 11 августа. /ТАСС/. Анкара выступает против антироссийских санкций, потому что это может негативно отразиться на турецкой экономике. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщила в пятницу газета Hurriet Daily News.
"Турция уже несла убытки из-за санкций в прошлом. Санкции против наших соседей и партнеров также наносили ущерб и нашей экономике, - отметил он. - По этой причине мы не присоединились к санкциям против России и предпочитаем политические меры".
По словам Чавушоглу, "Россия и США применяют санкции в отношении друг друга, ЕС готовит меры против США из-за того, что санкции Соединенных Штатов негативно скажутся на ЕС". "Мы стараемся решать вопросы с помощью диалога, чтобы не пострадала наша экономика", - подчеркнул глава МИД Турции.
Евросоюз начал вводить санкции в отношении Москвы в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" ЕС будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите Евросоюза 6 марта 2014 года.
4 августа 2017 года ЕС расширил санкции в отношении России из-за поставки турбин Siemens для ТЭС в Крыму в обход санкций. Под санкции попали замглавы Минэнерго России Андрей Черезов, глава департамента министерства Евгений Грабчак и глава ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Ограничения также введены против компаний-партнеров Siemens в России - ОАО "Технопромэкспорт", одноименного ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".