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Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции

Международная панорама
11 августа, 14:23 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 11, августа. /ТАСС

Ограничения против соседей и партнеров уже наносили ущерб турецкой экономике, заявил министр иностранных дел Турции

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

© EPA/DOMENIC AQUILINA

АНКАРА, 11 августа. /ТАСС/. Анкара выступает против антироссийских санкций, потому что это может негативно отразиться на турецкой экономике. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщила в пятницу газета Hurriet Daily News.

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"Турция уже несла убытки из-за санкций в прошлом. Санкции против наших соседей и партнеров также наносили ущерб и нашей экономике, - отметил он. - По этой причине мы не присоединились к санкциям против России и предпочитаем политические меры".

По словам Чавушоглу, "Россия и США применяют санкции в отношении друг друга, ЕС готовит меры против США из-за того, что санкции Соединенных Штатов негативно скажутся на ЕС". "Мы стараемся решать вопросы с помощью диалога, чтобы не пострадала наша экономика", - подчеркнул глава МИД Турции.

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Евросоюз начал вводить санкции в отношении Москвы в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" ЕС будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите Евросоюза 6 марта 2014 года.

4 августа 2017 года ЕС расширил санкции в отношении России из-за поставки турбин Siemens для ТЭС в Крыму в обход санкций. Под санкции попали замглавы Минэнерго России Андрей Черезов, глава департамента министерства Евгений Грабчак и глава ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Ограничения также введены против компаний-партнеров Siemens в России - ОАО "Технопромэкспорт", одноименного ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".

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Санкции в отношении России Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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