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Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР

Международная панорама
11 августа, 14:49 дата обновления: 11 августа, 15:03 UTC+3

Американский лидер выразил надежду на то, что Ким Чен Ын "изберет другой путь"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Chris Kleponis/POOL

ТАСС, 11 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон подготовил военный ответ в адрес КНДР на случай, если Пхеньян предпримет неблагоразумные действия.

Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

"Военные меры сейчас полностью подготовлены, все заряжено и готово к бою, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно, - заявил Трамп. - Надеюсь, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын изберет другой путь!"

Ранее минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 в префектурах Коти, Симанэ и Хиросима в связи с заявлениями КНДР о планах запуска баллистических ракет в направлении Гуама.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США.

В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над территорией Японии, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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