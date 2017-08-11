Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР

ТАСС, 11 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон подготовил военный ответ в адрес КНДР на случай, если Пхеньян предпримет неблагоразумные действия.

Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

"Военные меры сейчас полностью подготовлены, все заряжено и готово к бою, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно, - заявил Трамп. - Надеюсь, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын изберет другой путь!"

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 августа 2017 г.

Ранее минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 в префектурах Коти, Симанэ и Хиросима в связи с заявлениями КНДР о планах запуска баллистических ракет в направлении Гуама.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США.

В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над территорией Японии, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.