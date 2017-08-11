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Китай призывает "не шутить с огнем" на Корейском полуострове

Международная панорама
11 августа, 17:00 UTC+3

Официальный Пекин обеспокоен обострением ситуации вокруг полуострова, отделенного от Китая рекой Ялуцзян

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Мост через реку Ялуцзян

Мост через реку Ялуцзян

© Kevin Frayer/Getty Image

Беспокойство Пекина понятно: от Пекина до Пхеньяна — час с небольшим лета на пассажирском авиалайнере. За какое время это расстояние может преодолеть какая-нибудь отклонившаяся от курса ракета? С КНДР у КНР — граница по реке Ялуцзян (корейское название — Амноккан), на правом берегу которой располагаются китайские провинции Ляонин и Цзилинь, а на левом — провинции КНДР Пхёнан-Пукто и Чагандо.

К тому же Китай уже участвовал в военных "разборках" между Северной Кореей и Соединенными Штатами — во время Корейской войны (1950–1953), когда США выступали под флагом ООН. Китай, регулярные войска которого принимали участие в боях в качестве "народных добровольцев", потерял от 120 тысяч до миллиона своих бойцов. Среди павших был и сын китайского лидера Мао Цзэдуна — Мао Аньин. Тогда все мосты через пограничную реку были разбомблены — кроме "Моста китайско-корейской дружбы". Мост сохранился, однако вынесет ли новые испытания дружба между соседними странами, готов ли Китай снова послать своих сыновей и дочерей на защиту соседней страны?

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Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

Газета "Жэньминь жибао" в пятницу с понятной горечью признала, что "выхода из ядерной проблемы КНДР не видно, если судить по обмену жесткими заявлениями между Пхеньяном и Вашингтоном".

"Если стороны не вернутся к разумному подходу и не продемонстрируют приверженность практическому и миролюбивому решению, такое враждебное отношение друг к другу до добра не доведут", — уверено издание. "Сначала Пхеньян заявил, что обдумывает нанесение ракетного удара по военной базе США на Гуаме, спустя несколько часов уже президент США Дональд Трамп возгласил, что ответит на северокорейские угрозы "огнем и яростью", — напоминает "Жэньминь жибао".

Главная китайская газета подчеркнула по этому поводу, что "основной линией ядерной проблемы Корейского полуострова должна быть недопустимость какого-либо вооруженного конфликта в этом районе". "Здесь нет места для игр любой из сторон с огнем по этому вопросу", — констатирует издание. 

Однако, если непоправимое все же случится, какую позицию займет Китай? В некотором смысле на этот вопрос постаралась ответить газета "Хуаньцю шибао", комментаторы и эксперты которой обычно озвучивают то, что не совсем удобно артикулировать официальным источникам.

Китай располагает всеми необходимыми рычагами для обеспечения контроля над ситуацией даже в случае начала войны между США и КНДР, полагает эта газета.

"Настало время напомнить, что ни Пхеньян, ни Пекин не заинтересованы в военных действиях на Корейском полуострове. В то же время китайская сторона не опасается, что вдруг возникнет такой конфликт, — мы способны контролировать обстановку", — приводит газета слова директора Центра кореистики Фуданьского университета (Шанхай) Чжэн Цзиюна. При этом эксперт не сомневается, что в случае возникновения конфликта "КНДР подвергнется серьезному опустошению".

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Поддержание стабильности в регионе — "в интересах самого же Пхеньяна", отмечает китайский наблюдатель. С этим мнением согласен авторитетный армейский эксперт КНР в области ракетных вооружений Сун Чжунпин, который со всей откровенностью отмечает слабость северокорейского военного потенциала по сравнению с американской военной машиной. "Для подготовки к запуску северокорейских ракет "Хвасон" требуется достаточно много времени, в плане как дозаправки топливом, так и их перемещения на стартовую площадку. За это время космические спутники Соединенных Штатов и их союзников будут в состоянии отследить и уничтожить эти боеголовки", — подчеркивает он.

Китай, который приложил немало усилий для организации шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова (встречи в этом формате были "заморожены" после заявления Пхеньяна в 2009 году о выходе из переговорного процесса), считает, что в любом случае худой мир лучше доброй ссоры.

"Демонстрация сдержанности необходима для ответственного выбора в пользу мира, особенно в момент надвигающегося кризиса, который может, между тем, послужить поворотным пунктом к возвращению за стол переговоров", — по-доброму советует "Жэньминь жибао".

"Китай всегда ратовал за возвращение к шестисторонним переговорам  для поиска мирного решения. Последним примером посреднических усилий Пекина стали встречи в Маниле министра иностранных дел КНР Ван И  с его коллегами из КНДР, Южной Кореи и США, к которым он обратился с призывом к пониманию и диалогу", — отмечает издание.

"Реальность показывает, что жесткая конфронтация ведет в никуда, только диалог может привести обоснованные озабоченности сторон к приемлемому для всех решению, обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова и принести долговременный мир для всего региона", — резюмирует "Жэньминь жибао".

Андрей Кириллов

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