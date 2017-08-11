МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

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МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за ограничения судоходства в Керченском проливеМеждународная панорама 11 августа, 17:42
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КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста МИД РФ в связи с ограничением движения судов в Керченском проливе из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского ведомства.
"МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, - говорится в заявлении ведомства. - Соответствующая нота протеста была отправлена российской стороне".
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.
Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. На вторую половину августа и сентябрь запланирована установка арочных пролетных строений - самых габаритных элементов моста, которая предусматривает ограничение судоходства.
При этом Минтранс РФ отмечал, что ограничения будут минимальными и не окажут существенного влияния на проход судов.