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Fox: бомбардировщики США на Гуаме готовы по приказу выдвинуться к КНДР

Международная панорама
11 августа, 19:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

Отмечается, что в Соединенных Штатах уже разработана стратегия упреждающего удара по 20 военным объектам КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1В Lancer, дислоцированных на тихоокеанском острове Гуам, готовы в случае приказа приступить к выполнению боевых задач над Корейским полуостровом. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон.

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"Бомбардировщики B-1В Lancer ВВС США на Гуаме готовы выполнять задание, если им прикажут", - приводит телеканал краткое сообщение в Twitter Тихоокеанского командования ВС США. В записи фигурирует выражение "fight tonight" (сражаться предстоящей ночью), которое не имеет отношения к конкретным временным срокам, но является девизом американских войск, дислоцированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал ранее американский телеканал NBC, министерство обороны США разработало план упреждающего удара примерно по 20 военным объектам КНДР с применением B-1B Lancer. На авиабазе Андерсен на Гуаме дислоцированы шесть таких самолетов. С конца мая они были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение подобного удара.

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На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Вместе с тем в четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Персоны
Трамп, Дональд
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