Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп не комментирует данные о возможном закрытии одного из консульств РФ

Международная панорама
11 августа, 20:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, августа. /ТАСС

Отмечается, что пока на территории Соединенных Штатов работают четыре российских генконсульства. В РФ действуют только три аналогичных американских диппредставительства

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США отказался комментировать сведения о том, что вашингтонская администрация рассматривает возможность закрытия одного из генеральных консульств России.

Смотрите также

Что нужно знать о подписанном Трампом законе о санкциях против России

"На этот счет ничего для вас нет", - заявила в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу сообщить, соответствует ли действительности такая информация. Ранее об этом написала газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Отмечается, что в США действует четыре генеральных консульства России [в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне]. При этом в России аналогичных американских учреждений - три [в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке].

Смотрите также

Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России

Трамп призвал "благодарить" Конгресс за ухудшение отношений с Россией

Трамп надеется на сотрудничество с Россией по решению глобальных проблем

Москва 28 июля предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек. Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США. Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Смотрите также
Российское посольство в Нью-Йорке

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

В ходе состоявшегося 28 июля телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона". Такие действия включали санкции в отношении России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию ее дипломатической собственности, пояснил МИД. По его свидетельству, принятые Москвой меры - "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона наконец задумается о пагубных последствиях своей линии.

При этом начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт сообщила 3 августа, что Вашингтон рассматривает "различные варианты" ответа на действия Москвы. США заявили, что объявят о таких ответных шагах к 1 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Лавров: военная сила не решит проблем Донбасса
4
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
5
Москва начала переговоры с топ-10 девелоперов о предоставлении ими участков для реновации
6
Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии
7
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама