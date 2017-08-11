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ООН: за время кризиса 1,6 млн жителей востока Украины стали внутренними беженцами

Международная панорама
11 августа, 21:31 UTC+3 ООН ООН 11, августа. /ТАСС

В числе причин внутренней миграции в международной организации называют стремление людей найти жилье и работу в безопасном месте

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ООН, 11 августа. /ТАСС/. Почти 1,6 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами за время вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, который огласил последние данные Управления верховного комиссара всемирной организации по делам беженцев (УВКБ).

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"Почти 1,6 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами и пытаются найти безопасное укрытие, пригодное жилье и работу", - сказал он. По его словам, в УВКБ встревожены положением 800 тыс. человек, проживающих вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

В УВКБ также обратили внимание на ситуацию с невыплатой пенсий и социальных пособий жителям Донбасса. По данным ООН, с начала 2016 года в результате введенных Киевом ограничений пенсий лишились почти 590 тыс. человек. В ООН призвали правительство обеспечить благополучие социально уязвимых групп населения вне зависимости от того, где они проживают.

Кроме того, по словам официального представителя УВКБ Андрея Махечича, по меньшей мере 700 зданий школ были повреждены в результате конфликта, 55 из них - с начала этого года.

Как заявил представитель УВКБ, масштабы разрушений жилых районов в Донбассе "значительно превышают ожидания". "Каждую неделю повреждения получают от 40 до 60 домов в определенных населенных пунктах, расположенных у линии фронта. Более 10 тыс. поврежденных домов требуют ремонта", - отметил он.

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