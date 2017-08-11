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Хакер Гуччифер заявил, что от его имени действуют ЦРУ и АНБ США

Международная панорама
11 августа, 22:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

Речь идет о хакере по прозвищу "Гуччифер" 2.0, взявшего на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон

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© AP Photo/Mel Evans

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники американских Агентства национальной безопасности (АНБ), ЦРУ или Госдепартамента действуют под личиной хакера по прозвищу "Гуччифер" 2.0 (Guccifer), взявшего на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии. Такую версию выдвинул в интервью телеканалу Fox News румынский хакер Марчел Лехел Лазэр, известный под именем Гуччифер и отбывающий на родине наказание за взлом электронной почты, в том числе Хиллари Клинтон.

"Сейчас я считаю, что "Гуччифер" 2.0 - это инсайдерская работа. Я думаю, что "Гуччифер" 2.0 - это группа в составе парней из Госдепартамента, киберкомандования АНБ и отдела Vault 7 ЦРУ. Я занимаюсь своим делом порядка 15 лет, и мое понимание ситуации таково", - заявил 45-летний хакер, отвечавший на вопросы телеканала по электронной почте из тюрьмы в Румынии.

"Они создают что-то из "Гуччифера" 2.0. Ребята из Госдепартамента не просто так интересовались моим мнением о том, что произойдет в случае появления второго Гуччифера", - пояснил Лазэр.

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Он также утверждал, что ящик электронной почты Клинтон неоднократно подвергался попыткам взлома еще с 2012 года хакерами из Сербии, Украины и России. "Этот сервер сканировали задолго до меня. В 2012 году это были IP-адреса в Белграде, Сербии, в 2013 году - IP-адреса на Украине и России. Я имею в виду, что кто-то просматривал, копировал, потом снова просматривал и копировал все содержимое сервера Хиллари Клинтон", - пояснил хакер.

У себя на родине Лазэр в 2014 году был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в неоднократном взломе электронной почты известных в стране лиц, в том числе бывшего директора Румынской службы информации Джордже Майора.

В апреле 2016 года Гуччифер был экстрадирован из Румынии в США, в мае он признал себя виновным во взломе электронных почтовых ящиков и учетных записей в социальных сетях членов семьи президента США Джорджа Буша - младшего, бывших членов Комитета начальников штабов вооруженных сил и администрации США, в том числе Хиллари Клинтон. В сентябре того же года федеральный суд американского города Александрии (штат Вирджиния) приговорил его к 52 месяцам заключения.

В октябре 2016 года Лазэр был доставлен из США в Румынию для отбытия наказания. После семи лет тюрьмы его могут выдать обратно Соединенным Штатам для тюремного заключения. Хакер заявил Fox News о категорическом несогласии возвращаться в США.

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Клинтон, Хиллари
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