Аргентина лишила Мадуро ордена

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины приняло решение лишить президента Венесуэлы Николаса Мадуро ордена Освободителя Сан-Мартина, высшей государственной награды республики. Соответствующий указ был опубликован в пятницу в официальном бюллетене Аргентинской Республики.

Согласно документу, власти республики лишили "президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса права использовать цепь ордена Освободителя Сан-Мартина из-за действий, несовместимых с честью ордена".

Правительство Аргентины, в частности, обвинило Мадуро в "неоправданном использовании военных ресурсов и судов для подавления протестов и привлечения к суду оппозиционеров".

Данный орден был учрежден в 1943 году в честь национального героя Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина. Как подчеркивается в указе, награда "должна вручаться исключительно иностранным государственным деятелям, которые, выполняя свои обязанности, заслуживают высокой степени признания республикой".

Мадуро был удостоен ордена в 2013 году по решению экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

В Венесуэле с апреля проходят организуемые оппозицией акции протеста против действий правительства во главе с президентом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.