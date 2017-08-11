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Трамп заявил, что Ким Чен Ын "быстро пожалеет" в случае удара по США

Международная панорама
11 августа, 23:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, августа. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов предостерег лидера КНДР от удара по военной базе на Гуаме и "какому-либо другому месту" на территории страны

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ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "по-настоящему пожалеет" о решении атаковать территорию Соединенных Штатов, если оно будет принято.

"Если он сделает что-то в отношении Гуама или какого-либо другого места, он по-настоящему пожалеет об этом и пожалеет быстро", - сказал Трамп журналистам в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси.

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Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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