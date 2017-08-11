Компания FireEye обвинила российских хакеров в кибератаках на постояльцев отелей Европы

ТАСС, 11 августа. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, подозревает российских хакеров в кибератаках на постояльцев отелей Европы и Ближнего Востока. Соответствующие утверждения содержатся в отчете компании.

По сведениям FireEye, хакерская группа APT28 пыталась украсть учетные данные постояльцев гостиниц по крайней мере в семи европейских и одном ближневосточном государстве. Аналитики FireEye заявили, что кибератаки были зафиксированы в начале июля.

Согласно информации агентства Reuters, хакеры пытались завладеть учетными данными политиков и бизнесменов с целью впоследствии заразить компьютерные сети их организаций.

Менеджер анализа кибершпионажа FireEye Бенджамин Рид заявил, что изучение использованных хакерами технологий указывает на то, что за кибератаками стоит именно APT28. "Мы в меру уверены в нашей оценке", - приводит его слова Reuters.

В то же время он отметил, что техническое расследование находится еще на ранней стадии и компания не располагает неопровержимыми доказательствами.

Ранее газета The Hill, ссылаясь на данные компании, утверждала, что хакерская группа APT28, также известная как Strontium и Fancy Bears, связана с руководством России. Именно эту группу обвиняли в нападениях по всему миру, в том числе в США. В Кремле причастность к кибератакам неоднократно отрицали.