Компания FireEye обвинила российских хакеров в кибератаках на постояльцев отелей Европы

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ТАСС, 11 августа. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, подозревает российских хакеров в кибератаках на постояльцев отелей Европы и Ближнего Востока. Соответствующие утверждения содержатся в отчете компании.
По сведениям FireEye, хакерская группа APT28 пыталась украсть учетные данные постояльцев гостиниц по крайней мере в семи европейских и одном ближневосточном государстве. Аналитики FireEye заявили, что кибератаки были зафиксированы в начале июля.
Согласно информации агентства Reuters, хакеры пытались завладеть учетными данными политиков и бизнесменов с целью впоследствии заразить компьютерные сети их организаций.
Менеджер анализа кибершпионажа FireEye Бенджамин Рид заявил, что изучение использованных хакерами технологий указывает на то, что за кибератаками стоит именно APT28. "Мы в меру уверены в нашей оценке", - приводит его слова Reuters.
В то же время он отметил, что техническое расследование находится еще на ранней стадии и компания не располагает неопровержимыми доказательствами.
Ранее газета The Hill, ссылаясь на данные компании, утверждала, что хакерская группа APT28, также известная как Strontium и Fancy Bears, связана с руководством России. Именно эту группу обвиняли в нападениях по всему миру, в том числе в США. В Кремле причастность к кибератакам неоднократно отрицали.