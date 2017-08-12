Трамп подтвердил, что США к 1 сентября ответят на сокращение американских дипмиссий в РФ

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли подтвердил, что Вашингтон к 1 сентября даст ответ на сокращение численности аккредитованных в России американских дипломатов и технических сотрудников.

"К 1 сентября? - поинтересовался он у Тиллерсона. - К первому сентября у нас будет ответ".

При этом он повторил свое заявление о том, что сокращение американского персонала в миссиях в России позволит США сэкономить на зарплатах.